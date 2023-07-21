Китай запустил в космос 4 новых спутника метеорологической группировки
В четверг, 20 июля, Китай с помощью ракеты-носителя Kuaizhou-1A запустил в космос четыре новых спутника метеорологической группировки Tianmu-1.
Об этом информирует Xinhua .
Отмечают, что спутники запустили в космос из Центра запуска спутников Цзюцюань около 11.20 по пекинскому времени. Они удачно вышли на запланированную орбиту. Их будут использовать для предоставления коммерческих услуг метеорологическим данным.
Это 21-й запуск с использованием коммерческой ракеты Kuaizhou-1A.
- В Китае 9 июля с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны запустили в космос новый экспериментальный спутник.
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