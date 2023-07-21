Китай запустил в космос 4 новых спутника метеорологической группировки

Об этом информирует Xinhua .

Отмечают, что спутники запустили в космос из Центра запуска спутников Цзюцюань около 11.20 по пекинскому времени. Они удачно вышли на запланированную орбиту. Их будут использовать для предоставления коммерческих услуг метеорологическим данным.

Это 21-й запуск с использованием коммерческой ракеты Kuaizhou-1A.