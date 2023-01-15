Китай запустил в космос 14 новых спутников

Об этом сообщает издание Синьхуа .

Запуск спутников, в том числе двух дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3" (Qilu-2, Qilu-3), осуществлен в 11:14 по пекинскому времени (5:14 по Киеву) с космодрома Тайюань провинции Шаньси в Северном Китае.

Все спутники выведены на заданные орбиты. Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" (Великий поход) этот полет стал 462-м по счету.

3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".

В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности, на Луну и Юпитер, также несколько новых коммерческих ракет могут дебютировать.

9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите.

Китай в пятницу, 13 января, запустил в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D)

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