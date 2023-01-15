Китай запустил в космос 14 новых спутников
В Китае в воскресенье, 15 января, ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) успешно вывела на орбиту 14 новых спутников
Об этом сообщает издание Синьхуа .
Запуск спутников, в том числе двух дистанционного зондирования Земли "Цилу-2" и "Цилу-3" (Qilu-2, Qilu-3), осуществлен в 11:14 по пекинскому времени (5:14 по Киеву) с космодрома Тайюань провинции Шаньси в Северном Китае.
Все спутники выведены на заданные орбиты. Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" (Великий поход) этот полет стал 462-м по счету.
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