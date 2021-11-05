Китай запустил спутник науки о Земле
5 ноября Китай запустил спутник науки о Земле "Гуанму"
Об этом сообщают "Синьхуа" .
Спутник запустили на космодроме Тайюань (провинция Шанси, Северный Китай) с помощью ракеты носителя "Чанчжэн-6" 5 ноября в 10:19 по пекинскому времени. Он удачно достался подходящей орбиты.
В центре запуска спутников сообщили, что это уже 395-й полет ракет носителей серии "Чанчжэн".
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