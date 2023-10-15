Китай запустил спутник для наблюдения за Землей

Об этом информирует Xinhua .

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 8:54 по местному времени (3:54 по Киеву) состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) с новым спутником "Юньхай-1 04" на борту, который был доставлен на плановую орбиту вокруг Земли.

Фото: Скрин

Этот спутник предназначен для мониторинга атмосферы, водных ресурсов и космической ситуации, а также для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения научных исследований.

Сегодня был 491-й полет ракет серии "Чанчжэн".