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Китай запустил спутник для наблюдения за Землей

15 октября, 2023 воскресенье
11:27
Технологии

Утром 15 октября Китай успешно запустил в космос новый метеорологический спутник серии Юньхай (Yunhai)

Об этом информирует Xinhua .

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 8:54 по местному времени (3:54 по Киеву) состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) с новым спутником "Юньхай-1 04" на борту, который был доставлен на плановую орбиту вокруг Земли.

На фото: ракета із супутником

Фото: Скрин

Этот спутник предназначен для мониторинга атмосферы, водных ресурсов и космической ситуации, а также для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения научных исследований.

Сегодня был 491-й полет ракет серии "Чанчжэн".

  • Китай отправил 21 августа в космос новый спутник наблюдения за Землей с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
  • 27 сентября утром Китай удачно вывел на орбиту вокруг Земли спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-33 04. Это четвертый космический аппарат из этой серии.
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