Китай запустил спутник для наблюдения за Землей
Утром 15 октября Китай успешно запустил в космос новый метеорологический спутник серии Юньхай (Yunhai)
Об этом информирует Xinhua .
С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 8:54 по местному времени (3:54 по Киеву) состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) с новым спутником "Юньхай-1 04" на борту, который был доставлен на плановую орбиту вокруг Земли.
Фото: Скрин
Этот спутник предназначен для мониторинга атмосферы, водных ресурсов и космической ситуации, а также для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и проведения научных исследований.
Сегодня был 491-й полет ракет серии "Чанчжэн".
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