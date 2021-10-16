Китай запустил самую длительную в своей истории миссию по строительству космической станции "Тяньгун"
Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-13" в субботу, 16 октября 2021 года, успешно состыковался с "Тяньхэ" - основным модулем китайской космической станции, на базе которой строится космическая станция "Тяньгун"
"Шэньчжоу-13" был запущен в субботу в 00:23 по пекинскому времени (5:23 - в Киеве) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, передает Еспресо.TV .
Le Figaro
На его борту находятся три космонавта (в Китае их называют тайконавтами), которые проведут в космосе шесть месяцев в рамках миссии по строительству китайской космической станции. Среди них - женщина, сообщает китайское правительственное агентство новостей Синьхуа. Данная миссия для них будет самой продолжительной в истории космических исследований Китая.
Полная 7-часовая запись трансляции пуска ракеты, выхода корбаля в космос и стыковки (China Space Exploration)
Речь идет о командире корабля по имени Чжай Чжиган и тайконавте Ван Япин, которые уже имеют опыт космических полетов, и тайконавте Е Гуанфу, который впервые на орбите.
Стыковка прошла успешно. Она происходило в автоматическом режиме.
Reuters
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