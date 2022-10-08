Китай запустил с морской платформы в космос два спутника

Об этом сообщает Синьхуа.

В пятницу, 7 октября, около 21:00 по пекинскому времени с пусковой платформы в Желтом море с помощью ракеты-носителя Long March-11 в космос стартовали экспериментальные спутники CentiSpace-S5/S6, оснащенные системой усиления спутниковой навигации LEO. Они удачно вышли на заданную орбиту.

Спутники будут использоваться для мониторинга работы глобальной навигационной спутниковой системы в режиме реального времени.

Также CentiSpace-S5/S6 будут служить для проведения испытаний по усилению навигации и межспутниковой лазерной связи.

Для ракет-носителей серии Long March это был 441 запуск спутников.

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