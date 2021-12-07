Китай запустил пять спутников с помощью ракеты-носителя
7 декабря Китай отправил на орбиту ракету-носитель CERES-1 Y2 с пятью спутниками
Об этом пишет Синьхуа .
Ракета стартовала в 12:12 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, доставив пять небольших спутников на запланированную орбиту.
Для ракет-носителей серии CERES-1 это уже 2-ой запуск.
Справка: CERES-1 – это четырехступенчатая ракета для доставки небольших спутников на низкую околоземную орбиту. На первых трех ступенях применяют твердотопливные двигатели. Четвертая степень, обеспечивающая точное размещение спутников на расчетной орбите, содержит жидкостный ракетный двигатель. Ракета доставляет груз весом до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг – на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Точность вывода груза составляет 5 км по высоте орбиты и 0,1 градуса по наклону.
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