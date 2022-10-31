Китай запустил последний модуль космической станции Tiangong

Об этом информирует RFI .

Со стартового центра Вэньчан на острове Хайнань в Китае модуль Mengtian был запущен на ракете Long March 5B.

"Основываясь на данных полета ракеты-носителя Long March 5B и надежных расчетах пекинского аэрокосмического центра управления полетами, экспериментальный модуль космической станции Mengtian точно вышел на заданную орбиту, условия работы нормальные", - подчеркнул командир космодрома Вэньчан Дэн Хунцинь.

Этот модуль является последним компонентом T-образной станции Tiangong в космосе. На нем доставили на орбиту научное оборудование и первую в мире систему холодных атомных часов космического базирования.

"В случае успеха холодные атомные часы сформируют самую точную систему времени и частоты в космосе, которая не должна терять ни секунды за сотни миллионов лет", - сказал научный сотрудник Китайской академии наук Чжан Вэй.

После завершения строительства Tiangong, на космической станции будут работать три астронавта, которые будут проводить эксперименты и тестировать новые технологии, добавили в ведомстве.