Китай запустил последний модуль космической станции Tiangong
В Китае заявили об успешном запуске третьего и последнего модуля своей станции Tiangong в космос
Об этом информирует RFI .
Со стартового центра Вэньчан на острове Хайнань в Китае модуль Mengtian был запущен на ракете Long March 5B.
"Основываясь на данных полета ракеты-носителя Long March 5B и надежных расчетах пекинского аэрокосмического центра управления полетами, экспериментальный модуль космической станции Mengtian точно вышел на заданную орбиту, условия работы нормальные", - подчеркнул командир космодрома Вэньчан Дэн Хунцинь.
Этот модуль является последним компонентом T-образной станции Tiangong в космосе. На нем доставили на орбиту научное оборудование и первую в мире систему холодных атомных часов космического базирования.
"В случае успеха холодные атомные часы сформируют самую точную систему времени и частоты в космосе, которая не должна терять ни секунды за сотни миллионов лет", - сказал научный сотрудник Китайской академии наук Чжан Вэй.
После завершения строительства Tiangong, на космической станции будут работать три астронавта, которые будут проводить эксперименты и тестировать новые технологии, добавили в ведомстве.
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