Китай запустил новый спутник зондирования Земли
Китай заявил об успешном запуске нового спутника зондирования Земли
Об этом сообщает Синьхуа .
Ракету-носитель была запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:01 по пекинскому времени. Спутник был выведен на заданную орбиту.
Вывод спутника "Гаофень-5 02" в космос был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С".
Это уже 387-й счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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