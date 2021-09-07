Китай запустил новый спутник зондирования Земли

Об этом сообщает Синьхуа .

Ракету-носитель была запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:01 по пекинскому времени. Спутник был выведен на заданную орбиту.

Вывод спутника "Гаофень-5 02" в космос был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4С".



Это уже 387-й счету полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".