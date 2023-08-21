Китай запустил новый спутник для наблюдения за Землей
Китай отправил в понедельник, 21 августа, в космос новый спутник наблюдения за Землей с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
Об этом сообщило издание Xinhua.
Стало известно, что спутник Gaofen-1204 был запущен ракетой-носителем Long March-4C в 01:45 (по пекинскому времени) и успешно вышел на запланированную орбиту.
Спутник будет использоваться в различных областях, в том числе для топографической съемки, градостроительства, проектирования дорожной сети, оценки урожайности сельскохозяйственных культур и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Этот запуск ознаменовал 484-ю полетную миссию ракет-носителей серии Long March.
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