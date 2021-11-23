Китай запустил новый спутник для наблюдения за Землей

Об этом сообщает Xinhua.



Запуск ракеты-носителя Long March-4C начался в 7:45 по местному времени с космодрома в городе Цзюцюань на северо-западе Китая. Спутник удачно добрался до подходящей орбиты.



В агентстве отметили, что космический аппарат будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 755 км и объединится в сеть с орбитальным спутником Gaofen-3, чтобы улучшить возможности наблюдений за морскими судами, а также мониторинг чрезвычайных ситуаций в море и на суше.



Кроме того, спутник будет помогать в отраслях предотвращения последствий морских катастроф, защиты окружающей среды, динамического мониторинга морской среды, охраны водных ресурсов, сельского хозяйства и метеорологии.

Напомним, 5 ноября Китай запустил спутник науки о Земле "Гуанму".