Китай запустил новый спутник для наблюдения за Землей
Во вторник, 23 ноября, Китай запустил новый спутник для мониторинга Земли
Об этом сообщает Xinhua.
Запуск ракеты-носителя Long March-4C начался в 7:45 по местному времени с космодрома в городе Цзюцюань на северо-западе Китая. Спутник удачно добрался до подходящей орбиты.
В агентстве отметили, что космический аппарат будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 755 км и объединится в сеть с орбитальным спутником Gaofen-3, чтобы улучшить возможности наблюдений за морскими судами, а также мониторинг чрезвычайных ситуаций в море и на суше.
Кроме того, спутник будет помогать в отраслях предотвращения последствий морских катастроф, защиты окружающей среды, динамического мониторинга морской среды, охраны водных ресурсов, сельского хозяйства и метеорологии.
- Напомним, 5 ноября Китай запустил спутник науки о Земле "Гуанму".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное