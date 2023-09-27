Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли
В среду, 27 сентября, утром Китай удачно вывел на орбиту вокруг Земли спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-33 04. Это четвертый космический аппарат из этой серии
Об этом информирует Xinhua .
Спутник Yaogan-33 04 был успешно выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Long March-4C в 04:15 утра по пекинскому времени. Он будет вовлечен в научные исследования, мониторинг земельных ресурсов, оценку урожайности сельскохозяйственных культур, а также в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Фото: Скрин
27 сентября спутник успешно долетел до запланированной орбиты.
Этот запуск стал 489-й полетной миссией в рамках серии ракет-носителей Long March.
- Китай отправил 21 августа в космос новый спутник наблюдения за Землей с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
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