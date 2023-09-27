Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли

Об этом информирует Xinhua .

Спутник Yaogan-33 04 был успешно выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Long March-4C в 04:15 утра по пекинскому времени. Он будет вовлечен в научные исследования, мониторинг земельных ресурсов, оценку урожайности сельскохозяйственных культур, а также в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: Скрин

27 сентября спутник успешно долетел до запланированной орбиты.

Этот запуск стал 489-й полетной миссией в рамках серии ракет-носителей Long March.