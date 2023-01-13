Китай запустил на орбиту три новых спутника
Китай в пятницу, 13 января, запустил в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D)
Об этом сообщает издание Синьхуа .
В частности, отмечается, что ракета-носитель стартовала в 15:00 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая и вывела спутники "Яогань-36" (Yaogan-36), "Шиян-22А" (Shiyan-22A) и "Шиян- 22Б» (Shiyan-22B) на запланированную орбиту.
Три спутника будут преимущественно использоваться для проверки на орбите новых технологий, таких как мониторинг космической среды.
Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот полет стал 461-м.
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