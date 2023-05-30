Об этом сообщает "Синьхуа" .

Корабль запустили на станцию с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 4:31 по киевскому времени.

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме произведет сближение и стыковку с базовым модулем станции "Тяньгун". Члены экипажа Цзин Хайпен, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу будут работать на станции пять месяцев.

В общей сложности на станции побывали уже четыре экипажа по три человека в каждом. Сейчас там находятся космонавты из "Шэньчжоу-15", которые вернутся на Землю в начале июня.

По прибытии "Шэньчжоу-16" на станции некоторое время будут находиться шесть человек.