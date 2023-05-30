Китай запустил на орбиту корабль "Шэньчжоу-16" с тремя космонавтами на борту
КНР запустила к собственной орбитальной станции корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех космонавтов
Об этом сообщает "Синьхуа" .
Корабль запустили на станцию с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 4:31 по киевскому времени.
После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме произведет сближение и стыковку с базовым модулем станции "Тяньгун". Члены экипажа Цзин Хайпен, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу будут работать на станции пять месяцев.
В общей сложности на станции побывали уже четыре экипажа по три человека в каждом. Сейчас там находятся космонавты из "Шэньчжоу-15", которые вернутся на Землю в начале июня.
По прибытии "Шэньчжоу-16" на станции некоторое время будут находиться шесть человек.
- 30 ноября 2022 года корабль "Шэньчжоу-15" отправился в китайскую орбитальную станцию "Тяньгун".
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