Китай запретил использование криптовалюты в стране
Народный банк Китая объявил незаконными операции по криптовалюте
Об этом сообщает Bloomberg .
Власти считают, что криптовалюта не является фиатными активами (не подкрепленные реальной стоимостью), и поэтому не может быть в обращении.
Все транзакции, связанные с криптовалютой, являюется незаконной финансовой деятельностью в Китае.
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Власти КНР назвали прекращение майнинга криптовалюты ключевым условием для снижения вредных выбросов.
После заявления Китая курс BTC упал с $ 45 тыс. примерно до $ 42 тыс.
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