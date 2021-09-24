Китай запретил использование криптовалюты в стране

Об этом сообщает Bloomberg .

Власти считают, что криптовалюта не является фиатными активами (не подкрепленные реальной стоимостью), и поэтому не может быть в обращении.

Все транзакции, связанные с криптовалютой, являюется незаконной финансовой деятельностью в Китае.



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Власти КНР назвали прекращение майнинга криптовалюты ключевым условием для снижения вредных выбросов.

После заявления Китая курс BTC упал с $ 45 тыс. примерно до $ 42 тыс.

