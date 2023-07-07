О соответствующем решении китайской таможни сообщает Xinhua.

Как пояснили в ведомстве, запрет должен предотвратить экспорт загрязненной радиоактивными веществами японской пищи в Китай и защитить безопасность китайских потребителей.

Кроме того, в таможне также заявили, что будут строго проверять сопроводительные документы и лицензии при ввозе в КНР пищевых продуктов из других частей Японии.

Такие шаги китайской стороны связаны с решением правительства Японии приступить к сбросу в море более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС Фукусима. Вода использовалась для охлаждения топливных стержней станции после катастрофического цунами 2011 года и хранится в резервуарах на территории АЭС, большое количество которых препятствует завершению восстановительных работ на этом объекте.

Несмотря на предоставленные японской стороной выводы о безопасности такой воды, поддержанные на этой неделе Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Пекин категорически протестует против действий Токио.

Также в Китае заявляют, что выводы о безопасности очищенной радиоактивной воды для окружающей среды не полностью отражают взгляды всех экспертов, вовлеченных в оценку рисков, и они не были единодушно одобрены экспертами.