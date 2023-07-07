Китай запретил импорт продуктов из десяти регионов Японии: в чем причина
Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции
О соответствующем решении китайской таможни сообщает Xinhua.
Как пояснили в ведомстве, запрет должен предотвратить экспорт загрязненной радиоактивными веществами японской пищи в Китай и защитить безопасность китайских потребителей.
Кроме того, в таможне также заявили, что будут строго проверять сопроводительные документы и лицензии при ввозе в КНР пищевых продуктов из других частей Японии.
Такие шаги китайской стороны связаны с решением правительства Японии приступить к сбросу в море более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС Фукусима. Вода использовалась для охлаждения топливных стержней станции после катастрофического цунами 2011 года и хранится в резервуарах на территории АЭС, большое количество которых препятствует завершению восстановительных работ на этом объекте.
Несмотря на предоставленные японской стороной выводы о безопасности такой воды, поддержанные на этой неделе Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Пекин категорически протестует против действий Токио.
Также в Китае заявляют, что выводы о безопасности очищенной радиоактивной воды для окружающей среды не полностью отражают взгляды всех экспертов, вовлеченных в оценку рисков, и они не были единодушно одобрены экспертами.
- Напомним, 19 мая 2022 года сообщалось о том, что ядерный регулятор Японии одобрил планы оператора разрушенной атомной станции "Фукусима" по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.
- 4 июля 2023 года премьер-министр Фумио Кишида во вторник заявил руководителю Международного агентства по атомной энергии, что Япония "искренне отреагирует" на обзор организации по плану страны по сбросу очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима.
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