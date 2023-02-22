Об этом пишут в Nikkei Asia со ссылкой на источники.

В Китае официально запретили пользоваться стартапом от Microsoft – ChatGPT. Однако некоторые пользователи Интернета имели доступ к нему с помощью VPN и сторонних программ, предлагавших услуги бота.

Отмечается, что регуляторы в КНР давят на технологические компании, в частности Tencent Holdings и Ant Group, финтех-филиал Alibaba Group Holding и другие, чтобы те прекратили работу с ChatGPT. Это происходит "на фоне растущей тревоги в Пекине из-за нецензурированных ответов чат-бота на основе искусственного интеллекта на запросы пользователей".

В частности, по данным издания, техногиганты должны отчитываться перед регуляторами, если они планируют запускать подобные сервисы.

"Мы уже были мишенью китайского регулятора (на фоне репрессий технологической индустрии в последние годы - редакторы Nikkei Asia), поэтому даже если бы не было такого запрета, мы бы никогда не взяли на себя инициативу добавить ChatGPT на наши платформы, поскольку реакции (китайских властей - ред.) неконтролируемые", - отметил собеседник журналистов.

Так, в понедельник государственное СМИ China Daily опубликовало материал, где говорилось, что чат-бот "может оказать руку помощи правительству США в его распространении дезинформации и манипулировании глобальными нарративами для собственных геополитических интересов".

Справка : Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI стал популяризироваться в конце 2022 года. Примечательно, что ИИ способен быстро и уверенно отвечать на вопросы разной сложности, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.