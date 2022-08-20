Китай закупил рекордный объем российского угля с большими скидками, - Reuters
Импорт угля Китаем из России подскочил на 14% в июле по сравнению с прошлым годом до самого высокого уровня как минимум за пять лет
Об этом сообщают в Reuters .
Отмечается, что в прошлом месяце Китай ввез из России 7,42 млн тонн угля, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. Это был самый высокий месячный показатель с момента начала сбора сравнительной статистики в 2017 году: по сравнению с 6,12 млн тонн в июне и 6,49 млн тонн в июле 2021 года.
Западные страны избегали поставок из России накануне вступившего в силу 11 августа эмбарго Европейского Союза на российский уголь, которое было направлено на сокращение доходов Кремля от энергоносителей в связи с его февральским вторжением в Украину.
Некоторые китайские трейдеры ожидают, что в четвертом квартале в Китай поступит больше российского угля, когда коммунальные предприятия на севере Китая создадут запасы для зимнего отопительного сезона.
- 6 июля СМИ сообщили, что Китай и Индия весной купили у России энергоносителей на $24 млрд. Известно, что Россия в условиях санкций начала предлагать свои энергоносители со значительным дисконтом. Однако в целом цены на них на фоне энергетического кризиса в мире заметно выросли по сравнению с прошлогодним уровнем.
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