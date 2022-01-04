Китай закрыл город-миллионник из-за трех случаев коронавируса
В Китае локдаун был введен в городе-миллионнике Южоу из-за трех бессимптомных случаев коронавируса
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The Guardian .
В Южоу не работает общественный транспорт и нельзя воспользоваться автомобилями. Всем жителям приказали оставаться дома.
Все магазины и развлекательные заведения закрыли. Работать могут только критически важные предприятия.
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