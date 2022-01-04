Китай закрыл город-миллионник из-за трех случаев коронавируса

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The Guardian .

В Южоу не работает общественный транспорт и нельзя воспользоваться автомобилями. Всем жителям приказали оставаться дома.

Все магазины и развлекательные заведения закрыли. Работать могут только критически важные предприятия.

3 января 2022 года Великобритания впервые с начала пандемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых больных в сутки.

3 января 2022 года в США подтвердили более 1 млн случаев заболевания COVID-19, составляющего мировой рекорд.