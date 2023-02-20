Китай заинтересован в затягивании войны в Украине
Вместе с тем Китай точно не будет спасать Россию, когда та начнет сыпаться изнутри
Никто из глобальных лидеров не заинтересован в затягивании российско-украинской войны, как Китай. Истощается Россия, устает и Запад.
Угрожая начать предоставлять России оружие, Китай может затруднять предоставление западного оружия Украине. Этим Пекин будет еще больше затягивать войну. Это все по-восточному будет прикрываться болтовней о мире.
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Вместе с тем Китай точно не будет спасать Россию, когда та начнет сыпаться изнутри.
У Украины и наших западных союзников нет других альтернатив
Поэтому, как ни крути, у Украины и наших западных союзников нет других альтернатив.
Конец РФ должен стать решением существующего глобального напряжения и выпустить накопленный пар.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог
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