Китай заинтересован в разделе РФ, – нардеп Дунда
Народный депутат Олег Дунда убежден, что Китай будет причастен к предстоящему разделу Российской Федерации
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В США очень внимательно следят за Китаем. Вашингтон считает Пекин своим стратегическим противником, которого нужно ограничивать в его действиях. Однако это ограничение должно быть на основе какого-то конструктива. Что касается нас, то мы имеем долгосрочную поддержку США. Вчера было заявление о двухпартийной поддержке Украины в США", - рассказал Дунда.
Народный депутат считает, что Китай может быть заинтересован в разделе Российской Федерации
"Если у нас есть тотальная поддержка США, то с какими бы предложениями к нам не приезжали из Китая для, как говорят в Пекине, урегулирования конфликта, мы победим в этой войне. Мы сможем выйти на границы 1991 года. Китаю же останется участвовать в разделе России на разные регионы и контроле над некоторыми из них. Это то, о чем сейчас говорят и к чему действительно стремится Китай", - добавил он.
- 18 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что отношения между Китаем и ЕС не смогут развиваться нормально, если КНР не поможет остановить Путина.
- 26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет спецпредставитель китайского правительства.
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