Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В США очень внимательно следят за Китаем. Вашингтон считает Пекин своим стратегическим противником, которого нужно ограничивать в его действиях. Однако это ограничение должно быть на основе какого-то конструктива. Что касается нас, то мы имеем долгосрочную поддержку США. Вчера было заявление о двухпартийной поддержке Украины в США", - рассказал Дунда.

Народный депутат считает, что Китай может быть заинтересован в разделе Российской Федерации

"Если у нас есть тотальная поддержка США, то с какими бы предложениями к нам не приезжали из Китая для, как говорят в Пекине, урегулирования конфликта, мы победим в этой войне. Мы сможем выйти на границы 1991 года. Китаю же останется участвовать в разделе России на разные регионы и контроле над некоторыми из них. Это то, о чем сейчас говорят и к чему действительно стремится Китай", - добавил он.