Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Политолог дал комментарий о возможных договоренностях, которые могут быть достигнуты между Китаем и Россией во время визита Си Цзиньпина в Москву.

"Этот визит о том, что Россия должна идти в фарватере китайских интересов. Никаких союзнических отношений Си Цзиньпин Путину не привозит, никаких обязательств он не дает. А с другой стороны есть мощная экономика Китая, есть мощные вооруженные силы, также влияние Китая на глобальную игру", - заметил Виталий Кулик.

Кулик добавил, что Россия тем временем слабеет из-за санкций и войны, становясь страной-изгоем, поэтому Китай выступает патроном, а клиентом - Путин.

"Я не думаю, что разговор будет вестись о немедленном прекращении войны на каких-то условиях. С моей точки зрения Китай заинтересован, к сожалению, в продолжении войны, но с меньшей интенсивностью. Вот о снижении интенсивности войны и о каких-то переговорных точках, где процесс мог бы начаться, например, в Пекине, Китай вполне может говорить», – предположил политолог.