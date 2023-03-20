Китай заинтересован в продолжении войны в Украине, но с меньшей интенсивностью, – политолог Кулик
Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, считает, что с визитом в Москву Си Цзиньпин не привозит Путину никаких союзнических отношений и обязательств
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Политолог дал комментарий о возможных договоренностях, которые могут быть достигнуты между Китаем и Россией во время визита Си Цзиньпина в Москву.
"Этот визит о том, что Россия должна идти в фарватере китайских интересов. Никаких союзнических отношений Си Цзиньпин Путину не привозит, никаких обязательств он не дает. А с другой стороны есть мощная экономика Китая, есть мощные вооруженные силы, также влияние Китая на глобальную игру", - заметил Виталий Кулик.
Кулик добавил, что Россия тем временем слабеет из-за санкций и войны, становясь страной-изгоем, поэтому Китай выступает патроном, а клиентом - Путин.
"Я не думаю, что разговор будет вестись о немедленном прекращении войны на каких-то условиях. С моей точки зрения Китай заинтересован, к сожалению, в продолжении войны, но с меньшей интенсивностью. Вот о снижении интенсивности войны и о каких-то переговорных точках, где процесс мог бы начаться, например, в Пекине, Китай вполне может говорить», – предположил политолог.
- 17 марта Кремль и представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта.
- 18 марта стало известно, что Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине и пути обхода санкций.
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