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Китай заинтересован в продолжении войны, поэтому он не может быть посредником между Украиной и РФ, – президент Чехии

25 апреля, 2023 вторник
17:31
Мир

Президент Чехии Петр Павел считает, что Китай заинтересован в продолжении войны, поскольку это может подтолкнуть РФ к уступкам, поэтому КНР не может выступать посредником между Россией и Украиной

Об этом он сказал в интервью Politico .

"Я считаю, что в интересах Китая продлить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - заявил Павел.

Он пояснил, что Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – считает президент.

Он также подчеркнул, что Китай использует войну, чтобы следить за реакциями Запада и извлекать "уроки из конфликта", поэтому страна не заинтересована в скором завершении войны.

"Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны за короткое время. Китай ежедневно извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", - добавил Павел.

  • Боррель заявил , что официальный Пекин не может быть посредником в установлении мира в Украине, поскольку слишком благосклонен к агрессору России.
  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также считает , что отношения между Китаем и ЕС не смогут развиваться нормально, если КНР не поможет остановить Путина.
Китай
Чехия
Война с Россией
Мир про Украину
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