Об этом он сказал в интервью Politico .

"Я считаю, что в интересах Китая продлить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - заявил Павел.

Он пояснил, что Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – считает президент.

Он также подчеркнул, что Китай использует войну, чтобы следить за реакциями Запада и извлекать "уроки из конфликта", поэтому страна не заинтересована в скором завершении войны.

"Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны за короткое время. Китай ежедневно извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", - добавил Павел.