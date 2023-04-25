Китай заинтересован в продолжении войны, поэтому он не может быть посредником между Украиной и РФ, – президент Чехии
Президент Чехии Петр Павел считает, что Китай заинтересован в продолжении войны, поскольку это может подтолкнуть РФ к уступкам, поэтому КНР не может выступать посредником между Россией и Украиной
Об этом он сказал в интервью Politico .
"Я считаю, что в интересах Китая продлить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - заявил Павел.
Он пояснил, что Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы РФ в обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.
"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – считает президент.
Он также подчеркнул, что Китай использует войну, чтобы следить за реакциями Запада и извлекать "уроки из конфликта", поэтому страна не заинтересована в скором завершении войны.
"Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении войны за короткое время. Китай ежедневно извлекает уроки из конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад", - добавил Павел.
- Боррель заявил , что официальный Пекин не может быть посредником в установлении мира в Украине, поскольку слишком благосклонен к агрессору России.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также считает , что отношения между Китаем и ЕС не смогут развиваться нормально, если КНР не поможет остановить Путина.
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