Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg
Впервые за 50 лет, вероятно, Китай планирует забрать всех своих панд из американских зоопарков. Это свидетельствует об ухудшении отношений между странами.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что три панды из Национального зоопарка Вашингтона должны вернуться в Китай до декабря 2023 г. после окончания трехлетнего соглашения с китайским агентством дикой природы. Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды — Атланта, Сан-Диего и Мемфис — либо отдали своих панд, либо вернут их в Китай до конца следующего года.
"Хотя обе стороны отрицают влияние политики, Китай давно использует "дипломатию панды", чтобы заслужить благосклонность, вознаградить друзей и наказать противников", - считают в издательстве.
Как пишет Bloomberg, потенциальная потеря последних американских панд происходит в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума, а большинство путей сотрудничества прервано.
В том же ключе любая надежда на то, что Вашингтон получит новые панды, будет означать, что отношения между странами улучшаются или по крайней мере не ухудшаются.
- Напомним, что 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Обсудили сотрудничество и содействие глобальному миру. Джо Байден считает, что отношения между Соединенными Штатами и КНР находятся на " правильном пути ", а поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин привела к прогрессу.
- Позже Байден назвал Си Цзиньпина диктатором - сразу после поездки госсекретаря Энтони Блинкена в КНР и слова о "прогрессе в отношениях".
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