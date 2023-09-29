Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что три панды из Национального зоопарка Вашингтона должны вернуться в Китай до декабря 2023 г. после окончания трехлетнего соглашения с китайским агентством дикой природы. Три других американских зоопарка, в которых есть китайские панды — Атланта, Сан-Диего и Мемфис — либо отдали своих панд, либо вернут их в Китай до конца следующего года.

"Хотя обе стороны отрицают влияние политики, Китай давно использует "дипломатию панды", чтобы заслужить благосклонность, вознаградить друзей и наказать противников", - считают в издательстве.

Как пишет Bloomberg, потенциальная потеря последних американских панд происходит в тот момент, когда связи между США и Китаем достигли исторического минимума, а большинство путей сотрудничества прервано.

В том же ключе любая надежда на то, что Вашингтон получит новые панды, будет означать, что отношения между странами улучшаются или по крайней мере не ухудшаются.