Китай является гарантом безопасности Украины и нужно это использовать при ядерной угрозе, - эксперт-международник Добряк
Китай гарантировал, что не будет угрожать и применять ядерное оружие против Украины и дает гарантии безопасности в случае угрозы или угрозы применения другой страной
Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт-международник Евгений Добряк.
Китай остается гарантом безопасности Украины, с того момента, когда мы отдали третий ядерный потенциал. 4 декабря 1994 года было заявление правительства КНР о том, что Китай предоставляет гарантии безопасности Украине из-за отказа от ядерного оружия и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. была общая декларация между Украиной и Китаем об углублении наших стратегических отношений, где на этом тоже есть акцент, там и в других документах было четко сказано, что Китай ни при каких условиях не будет угрожать и применять ядерное оружие против Украины и дает гарантии безопасности в случае угрозы или угрозы применения против Украины ядерного оружия. Это большой и очень серьезный фактор для Украины, который следует использовать", - считает он.
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