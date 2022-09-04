Китай взял в заложники резервные $100 млрд России, - The Moscow Times

Об этом сегодня, 4 сентября 2022 года, написала газета The Moscow Times, являющаяся филиалом Financial Times (Британия).

"Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более $100 млрд из ЗВР (золотовалютного резерва, - ред.), требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центрального банка РФ, подготовленном для совещания с чиновниками о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами", - говорится в статье.

Согласно документу, цитируемому изданием, власти РФ обсуждают возможность дополнительного приобретения юаней и других "мягких" валют на $70 млрд. При этом ЦБ РФ признает, что после введения санкций и запрета на операции с долларами и евро найти активы для ЗВР непросто .

Выбор ограничивается немногочисленными "дружественными" странами.

"Но турецкая лира не может выйти из "штопора" хронической девальвации и за 10 лет потеряла 90% стоимости. А дирхам ОАЭ, согласно презентации, подвержен "политическим рискам": в Эмираты зачастили американские чиновники, требующие не превращать Дубай в хаб для обхода санкций", - отмечает The Moscow Times.

Остается разве что юань, но с ним есть проблема: "вложить деньги в китайские активы можно относительно легко, а вывести обратно – нет".

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"Для этого нужно разрешение китайских властей, а "его будет очень сложно получить в кризис", считают в ЦБ", - подчеркивает The Moscow Times.

Таким образом, в китайском "капкане" оказались последние незамороженные резервы России.

"Из $640 млрд, которые ЦБ имел перед началом войны, около половины попали под первую волну западных санкций. Это доллары, евро, японские иены, британские фунты, а также австралийские и канадские доллары. Золото ЦБ - 2,3 тысячи тонн, которые составляют пятый по размеру золотой запас в мире, - попало под отдельные санкции США в апреле, и хотя слитки хранятся в России и не могут быть арестованы, продать их за границу "втайне" вряд ли возможно: у российского золота характерные примеси, которые покажут страну происхождения металла", – пишет The Moscow Times.

До 24 февраля 2022 года ЦБ РФ, согласно его годовому отчету (.pdf) , держал в юанях $105 млрд.

Китайскую валюту он начал покупать в 2018 году, когда США ввели санкции против российского алюминиевого гиганта "Русала" и обсуждали меры против российского госдолга. В 2021 году к Центробанку РФ присоединился Минфин, переведший в юани долларовую часть российского Фонда национального благосостояния.

ЦБ приобрел самую большую порцию юаней (на $44 млрд) весной 2018 года, когда курс китайской валюты колебался между 6,2-6,4 юаня за доллар. Минфин вложился в юань по курсу 6,4 за доллар (на $17 млрд). Китайская валюта торгуется около 6,9 юаней за доллар и с начала войны в Украине подешевела на 7%. Это отрезало от российских ЗВР $7 млрд в виде ущерба на курсовых разницах.

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