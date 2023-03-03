Китай взбешен на РФ из-за обнародования информации о возможной поставке оружия, - The Economist
Китай взбешен на РФ из-за того, что их дискуссии о продаже оружия были обнародованы
Об этом сообщает The Economist .
По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем "мирном плане", опубликованном 24 февраля.
Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.
- Напомним, накануне в Белом доме рассказали , что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае оказания летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.
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