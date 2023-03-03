Китай взбешен на РФ из-за обнародования информации о возможной поставке оружия, - The Economist

Об этом сообщает The Economist .

По данным издания, Китай хотел, чтобы любая поддержка России оставалась в тайне, ведь он знает, что поддержка РФ подорвала бы его претензию быть нейтральным посредником. А именно это Китай указал в своем "мирном плане", опубликованном 24 февраля.

Кроме того, обнародование китайской помощи России может еще больше отравить отношения с Америкой и спровоцировать негативную реакцию в Европе.