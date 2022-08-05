Китай вызвал послов европейских государств из-за заявления G7 по Тайваню

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД сообщили, что встреча состоялась вечером в четверг, 4 августа, дипломатам выразили протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Китая". Послов, которых именно европейских государств вызвали, не уточняют.

Ранее Китай отменил встречу главы МИД с японским коллегой из-за заявления Группы семи о том, что для военных учений Китая нет повода.

Страны Группы семи и Евросоюз в своем заявлении критикуют проведение Китаем военных учений вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отметив, что это нельзя считать поводом для агрессивной военной деятельности.

Определенные Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами, кое-где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

Накануне Япония заявила , что китайские ракеты впервые упали в ее воды.

4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня. Отмечается, что обучение будет проходить с живыми стрельбами и будет продолжаться до 7 августа.

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