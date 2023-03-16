Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-19

Об этом информирует Xinhua .

Ракета Long March-11 отправила экспериментальный спутник Shiyan-19 в космос, ознаменовав это 16-м успешным запуском ракеты с 2015 года.

Четырехступенчатая ракета-носитель имеет длину около 21 метра и вес 57,7 тонны, а ее максимальный диаметр достигает двух метров.

Спутник Shiyan-19 разработан Шанхайской академией космических технологий и предназначен для зондирования состояния земельных угодий, городского планирования и предотвращения природных катастроф.

Long March-11 разработана для запуска малых космических кораблей на солнечную синхронную орбиту и низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до 500 кг.