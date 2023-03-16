Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-19
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник дистанционного зондирования Земли Shiyan-19. Это 16-й успешный запуск ракеты-носителя Long March-11 подряд
Об этом информирует Xinhua .
Ракета Long March-11 отправила экспериментальный спутник Shiyan-19 в космос, ознаменовав это 16-м успешным запуском ракеты с 2015 года.
Четырехступенчатая ракета-носитель имеет длину около 21 метра и вес 57,7 тонны, а ее максимальный диаметр достигает двух метров.
Спутник Shiyan-19 разработан Шанхайской академией космических технологий и предназначен для зондирования состояния земельных угодий, городского планирования и предотвращения природных катастроф.
Long March-11 разработана для запуска малых космических кораблей на солнечную синхронную орбиту и низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до 500 кг.
- 9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите. Уже 13 января страна запустила в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).
- 13 марта Китай успешно запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли с космодрома Цзюцюань.
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