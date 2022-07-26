Об этом сообщило американское финансовое издание Finance.Yahoo.

Шанхайская авиационная корпорация Китая и Объединенная авиастроительная корпорация России разрабатывают реактивный лайнер CR929-600. Проект стоит 50 миллиардов долларов, и его начали в 2017 году. Планировалось, что самолет станет конкурентом Boeing и Airbus. Ожидается, что он сможет перевозить 280 пассажиров, а первый полет возможен уже в 2023 году. Но между РФ и Китаем возникает все больше разногласий.

Китай отказывается от использования российских технологий при создании лайнера CR929-600. Для этого Пекин приглашает в проект западных производителей. В частности, Китай предлагает использовать немецкие и американские тележки шасси вместо российских. РФ настаивает на своих наработках, хотя у них худшие показатели безопасности.

К разработке двигателя Китай хочет привлечь Rolls-Royce и General Electric, хотя РФ планировала принять участие в этой части проекта. Отметим, что General Electric остановила работу на российском рынке еще 9 марта, а Rolls-Royce – поставки автомобилей. Кроме того, из-за отсутствия финансирования Россия отстает от плана работы над планером.

В Москве воспринимают стремление Китая как "белый флаг" в сторону Запада на фоне санкций, введенных после вторжения в Украину. В Пекине объясняют ситуацию тем, что широкофюзеляжный самолет предназначен для полетов в США и Европу, поэтому лучше соответствовать западным стандартам летной пригодности и выбирать там некоторые ключевые компоненты.

Источники издания отметили, что РФ понимает, что будет очень сложно отбить клиентов у Boeing и Airbus за пределами Китая. Поэтому для Москвы проект теряет экономический смысл, что может привести к выходу из него. Бывший вице-премьер Юрий Борисов признавал, что с Китаем проект "идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает". Китай становится менее заинтересованным в услугах РФ.

"Наше участие все уменьшается и уменьшается", – констатировал Борисов и добавил: "Я не хочу прогнозировать будущее этого проекта – будем ли мы выходить из него или нет".

Другой источник отметил, что Китай не хочет делить с РФ прибыль на ключевом китайском рынке. Вместо этого они предложили разделить прибыль с остальным миром, причем Россия получила долю в объеме 70%. Однако, вероятно, китайский рынок будет гораздо прибыльнее, чем где бы то ни было, а это значит, что у России потенциально будет гораздо меньше выгоды от этого предприятия.

Научный сотрудник Китайского фонда международных и стратегических исследований в Пекине Игл Инь отмечал, что Китай пытается улучшить отношения с Западом на фоне последствий вторжения России в Украину. Даже несмотря на то, что КНР и США имеют продолжительные разногласия. По его словам, со странами Европы "может быть легче иметь дело", потому что ЕС столкнулся с общим политическим кризисом на фоне войны в Украине.

Напомним, Китай перестал финансировать проект "Один пояс – один путь", где сотрудничали с Россией с 2013 года.

Также РФ заявила о выходе из Международной космической станции после 2024 года, действующий глава Роскосомоса объяснил это "поднятием планки", бывший - санкциями

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