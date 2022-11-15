Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, Ван I выразил убеждение, что Россия должна остаться на всех международных площадках.

"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван І.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед мировыми лидерами по видеосвязи подчеркнул, что обращается к странам G19, исключив из списка Россию.

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