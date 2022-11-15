Китай выступил против исключения России из G20
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не поддерживает лишение России членства в Большой двадцатке
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали, Ван I выразил убеждение, что Россия должна остаться на всех международных площадках.
"Мы поддерживаем достойную роль России в рамках G20 и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов", - сказал Ван І.
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед мировыми лидерами по видеосвязи подчеркнул, что обращается к странам G19, исключив из списка Россию.
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