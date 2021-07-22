Китай выступил против аудита своих лабораторий экспертами ВОЗ в рамках расследования происхождения COVID-19
КНР отказала ВОЗ в проверке версии о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
Об этом пишет DW .
Китай раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за ее намерения провести проверки китайских лабораторий в рамках расследования источника появления коронавируса SARS-Cov-2.
Заместитель главы госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь в четверг, 22 июля, отметил, что ВОЗ "пренебрегает здравым смыслом и демонстрирует неуважение к науке".
Цзэн Исинь заметил, КНР не согласится на план проверки лабораторий и выступает категорически против "политизации вопроса происхождения коронавируса".
Чиновник заявил, что был потрясен, когда впервые прочитал план ВОЗ, поскольку он содержит предположение, что к появлению коронавируса привело нарушение протоколов работы в Уханьском институте вирусологии, отмечает информагентство Reuters.
- Напомним, в марте 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что коронавирус распространился по миру из-за утечки из китайской лаборатории в Ухане.
- Позже подобное заявление сделал тогдашний глава Госдепа Майк Помпео.
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