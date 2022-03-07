Китай выразил готовность выступить посредником между Украиной и РФ

Об этом сообщает CNN .



Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Пекин заявил о готовности быть "посредником" между Москвой и Киевом.



"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и работать с международным сообществом для проведения необходимого посредничества, когда это необходимо", - сказал министр иностранных дел Китая Ван И во время своей ежегодной пресс-конференции.



Он не уточнил, что может означать такая роль или уровень потенциального участия Китая. В то же время Ван И повторил, что дружба между Россией и Китаем "тверда как камень" и отношения между двумя странами - "одни из важнейших двусторонних отношений в мире".



В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 марта глава МИД КНР призвал США, НАТО и Европу вести "равный диалог" с Россией по поводу войны в Украине.



Издание отмечает, что Китай до сих пор избегал называть нападение России на Украину "вторжением", повторяя, что конфликт вытекает из "сложной истории и реальности" и указывая на расширение НАТО на восток как на первопричину вторжения Москвы.

Напомним, министр иностранных дел КНР заявил, что "события в Украине разворачиваются так, как Китай не хотел бы видеть".