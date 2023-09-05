Китай выделит $40 млрд на производство микрочипов, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Китай наращивает усилия с целью догнать США и других соперников.

По словам источников, вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, основанных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных схем, также известным как Большой фонд.

Его цель в 300 млрд юаней ($41 млрд) превышает аналогичные средства в 2014 и 2019 годах, которые согласно отчетам правительства собрали 138,7 млрд юаней и 200 млрд юаней соответственно.

Reuters добавляет, что одной из основных отраслей инвестиций станет оборудование для производства чипов, рассказали анонимные источники Reuters.

Президент Си Цзиньпин уже давно заявляет о необходимости достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта необходимость стала еще более неотложной после того, как Вашингтон ввел ряд мер по экспортному контролю за последние несколько лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для повышения своего военного потенциала.

Процесс сбора средств, вероятно, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда будет запущен третий фонд или будут внесены дальнейшие изменения в планы.

Спонсоры двух предыдущих фондов Большого фонда включают министерство финансов и богатые государственные предприятия, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.

В течение многих лет Большой фонд предоставлял финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти и ряду более мелких компаний и фондов.

Несмотря на эти инвестиции, китайская индустрия микросхем не способна играть ведущую роль в глобальной цепочке поставок, особенно в отношении передовых чипов.