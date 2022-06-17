Китай выбирает поддерживать РФ и повторяет ее пропаганду, - Госдеп США
Несмотря на заявления Пекина о намерении сохранять нейтралитет по поводу российского вторжения в Украину, Китай продолжает стоять на стороне России
Об этом заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.
Он отметил, что несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции "мнимого нейтралитета", он все же сделал свой выбор.
По словам Прайса, уже прошло более трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и Китай предпочитает оставаться на стороне россиян - несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей оккупантами, а также, несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", – подчеркнул он.
Китайская сторона "раздается и распространяет" четкую и опасную ложь россиян на многих фронтах, сказал Прайс. Также он добавил, что Китай и Россия и дальше уклоняются от своих обязательств постоянных членов Совбеза ООН.
"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, которые имеют место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", - заметил Прайс.
Также в Госдепе вспомнили телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Путина, который состоялся накануне.
"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - заявил Прайс.
- 2 июня издание The Washington Post сообщило, что Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой помощи России, но без нарушения санкций.
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