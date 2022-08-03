Об этом сообщает издание Aljazeera, обнародовавшее выписку из заявления министерства торговли КНР.



Власти приняли меры "в соответствии с действующим положением", говорят в ведомстве.



Так, китайцы прекратили экспорт натурального песка – основного материала, используемого в строительстве. Также ограничен импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.



В свою очередь, управление Китая по делам Тайваня отдельно объявило, что запретит компаниям и отдельным лицам материкового Китая осуществлять финансовые операции с двумя тайваньскими фондами - Тайваньским фондом за демократию и Тайванским фондом международного сотрудничества и развития.



Как отмечает издание, ограничения ввели после уведомления таможенного управления Китая 1 августа о том, что оно внесло в черный список более 100 тайваньских брендов продуктов питания, ведь они не продлили экспортную регистрацию.



Генеральный директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами Тайваня Ву Шоу-Мэй сказал, что эти шаги могут быть политически мотивированными, поскольку к тайваньским производителям относятся иначе, чем к производителям из других стран.

Главный же экономист азиатско-тихоокеанского региона Natixis в Гонконге Алисия Гарсия-Эрреро считает, что приостановка импорта фруктов и рыбы будет иметь незначительное влияние на экономику Тайваня, но прекращение экспорта песка может оказать значительное влияние, поскольку строительство стало важным источником экономического роста в течение пандемии.

Санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года.

2 августа в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня вошел 21 китайский военный самолет.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай начал военные учения вокруг острова. Также вооруженные силы Китая планировали запуск боевых ракет во время учений.

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил, что США пересекают красную линию.

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