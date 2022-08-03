Китай ввел санкции против Тайваня: какая сфера получила ограничение
На фоне повышенной напряженности из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, Китай ограничил свою торговлю с Тайванем
Об этом сообщает издание Aljazeera, обнародовавшее выписку из заявления министерства торговли КНР.
Власти приняли меры "в соответствии с действующим положением", говорят в ведомстве.
Так, китайцы прекратили экспорт натурального песка – основного материала, используемого в строительстве. Также ограничен импорт тайваньских цитрусовых и некоторых видов рыбы.
В свою очередь, управление Китая по делам Тайваня отдельно объявило, что запретит компаниям и отдельным лицам материкового Китая осуществлять финансовые операции с двумя тайваньскими фондами - Тайваньским фондом за демократию и Тайванским фондом международного сотрудничества и развития.
Как отмечает издание, ограничения ввели после уведомления таможенного управления Китая 1 августа о том, что оно внесло в черный список более 100 тайваньских брендов продуктов питания, ведь они не продлили экспортную регистрацию.
Генеральный директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами Тайваня Ву Шоу-Мэй сказал, что эти шаги могут быть политически мотивированными, поскольку к тайваньским производителям относятся иначе, чем к производителям из других стран.
Главный же экономист азиатско-тихоокеанского региона Natixis в Гонконге Алисия Гарсия-Эрреро считает, что приостановка импорта фруктов и рыбы будет иметь незначительное влияние на экономику Тайваня, но прекращение экспорта песка может оказать значительное влияние, поскольку строительство стало важным источником экономического роста в течение пандемии.
Санкции против Тайваня начнут действовать с 3 августа 2022 года.
- 2 августа в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня вошел 21 китайский военный самолет.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". После этого Китай начал военные учения вокруг острова. Также вооруженные силы Китая планировали запуск боевых ракет во время учений.
- МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил, что США пересекают красную линию.
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