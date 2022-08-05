Китай ввел санкции против спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, – Reuters

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Китая.

"Несмотря на серьезную обеспокоенность Китая и решительное сопротивление, Пелоси настаивала на посещении Тайваня, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая, подрывая суверенитет и территориальную целостность Китая, растоптывая политику одного Китая и угрожая миру и стабильности в МИДе, - заявил Тайвань.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции также коснутся ее родственников.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном.

Позже Китай начал военные учения вокруг острова.

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