Китай ввел санкции против посла Тайваня в США и ее семьи
Китай ввел ограничения против посла Тайваня в США Сяо Би-хим, запрещающие ей и членам семьи въезжать на территорию страны
Об этом информирует Reuters .
После встречи президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти Китай объявил о ряде дополнительных санкций.
Управление по делам Тайваня запретило въезд представительнице Тайваня в США Сяо Би-хим и ее семье, а также инвесторам и фирмам, связанным с Сяо, сотрудничать с материковыми организациями и отдельными лицами.
"Вау, КНР (Китайская Народная Республика) только что снова ввела санкции против меня, во второй раз", - написала Сяо в twitter в ответ на заявление.
Китай наложил аналогичные санкции на The Prospect Foundation, фонд возглавляет бывший министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, и Совет азиатских либералов и демократов, многонациональный альянс, соучредителем которого в 1993 году стала руководящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия. В августе 2022 года Тайвань ввел ограничения против него, генерального секретаря совета национальной безопасности Веллингтона Ку и других политиков.
- Несмотря на санкции, ВПК Китая и России продолжают сотрудничать: в течение 2022 года РФ получала от КНР детали для вертолетов и радиооборудование.
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