Китай ввел санкции против посла Тайваня в США и ее семьи

Об этом информирует Reuters .

После встречи президента Тайваня Цай Ин Вэнь со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти Китай объявил о ряде дополнительных санкций.

Управление по делам Тайваня запретило въезд представительнице Тайваня в США Сяо Би-хим и ее семье, а также инвесторам и фирмам, связанным с Сяо, сотрудничать с материковыми организациями и отдельными лицами.

"Вау, КНР (Китайская Народная Республика) только что снова ввела санкции против меня, во второй раз", - написала Сяо в twitter в ответ на заявление.

Китай наложил аналогичные санкции на The Prospect Foundation, фонд возглавляет бывший министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, и Совет азиатских либералов и демократов, многонациональный альянс, соучредителем которого в 1993 году стала руководящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия. В августе 2022 года Тайвань ввел ограничения против него, генерального секретаря совета национальной безопасности Веллингтона Ку и других политиков.