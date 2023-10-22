Китай вряд ли вернет обратно арендованные у России территории, - экономист Усс
Кандидат экономических наук Иван Усс считает, что Пекин не будет возвращать обратно арендованные российские земли в Сибири
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"История с российским газом и Китаем не нова. Китай продолжает покупать у РФ газ. Покупаем по ветке "Сила Сибири-1". Полгода назад россияне предлагали построить вторую ветвь. На что китайцы ответили, что они не против, если россияне будут ее строить за собственные средства. Также в Пекине заявили, что возможно они и не будут покупать газ новой веткой. Ведь они прекрасно помнят историю ЕС и газопровода "Северный поток-2", - пояснил Усс.
Экономист уверен, что Китай не будет возвращать России арендованные земли.
"В России очень радуются визиту Путина в Китай. Поскольку он никуда не ездил в последнее время. Для России это более демонстративный визит. Однако для Китая это возможность медленного поглощения российской территории. Действительно, китайцы ее не захватыают, а просто берут в аренду. Однако потом они вряд ли его вернут", - добавил он.
- Во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвовал в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
- В ГУР Минобороны Украины заявили, что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
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