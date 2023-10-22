Китай вряд ли вернет обратно арендованные у России территории, - экономист Усс

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"История с российским газом и Китаем не нова. Китай продолжает покупать у РФ газ. Покупаем по ветке "Сила Сибири-1". Полгода назад россияне предлагали построить вторую ветвь. На что китайцы ответили, что они не против, если россияне будут ее строить за собственные средства. Также в Пекине заявили, что возможно они и не будут покупать газ новой веткой. Ведь они прекрасно помнят историю ЕС и газопровода "Северный поток-2", - пояснил Усс.

Экономист уверен, что Китай не будет возвращать России арендованные земли.

"В России очень радуются визиту Путина в Китай. Поскольку он никуда не ездил в последнее время. Для России это более демонстративный визит. Однако для Китая это возможность медленного поглощения российской территории. Действительно, китайцы ее не захватыают, а просто берут в аренду. Однако потом они вряд ли его вернут", - добавил он.

