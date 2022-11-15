И немного о "хорошем" "нейтральном" Китае, в который так хочется верить наивным.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

Против резолюции высказались 14 стран. Включая Китай.

Китай проголосовал за то, чтобы Украина не получила возмещения за войну, которую при поддержке Китая развязал союзник Китая — Россия

Еще раз, по буквам: Китай проголосовал за то, чтобы Украина не получила возмещения за войну, которую при поддержке Китая развязал союзник Китая — Россия.

Читайте также: США видят окончание войны поражением РФ, а Китай хочет окончания вничью, — аналитик Ижак

Китай враг. Циничный, хитрый, лживый, неверный. Китай избрал свою сторону в этой войне. Китай последовательно работает на уничтожение Украины и открыто выступает за возвращение нашей земли под контроль России.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.