Китай впускает на свою территорию украденые РФ самолеты для транспортировки грузов, - Михаил Ткач

Это выяснил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Российская грузовая авиакомпания Aviastar-TU Airlines в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. Еще в феврале эти самолеты были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют соответствующие бортовые номера. Именно регистрацию на Бермудских островах имеют самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг у западных финансовых учреждений. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ и поэтому лизингодатели требуют возвращения самолетов, но Россия отказалась, после чего страна была обвинена в похищении бортов на сумму более 20 млрд долларов", - пишет журналист.

В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев признал воровство. По словам чиновника запросы на возврат поступили на более 500 самолетов.

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14 марта президент РФ Путин своей подписью разрешил воровать иностранные самолеты и подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

"Именно в марте пять самолетов Boeing 757-200(F) российской грузовой компании Aviastar-TU Airlines были перерегистрированы с Бермудских островов в Россию. В подтверждение этому служат полученные самолетами российские бортовые номера вместо Бермудских", - отмечает Михаил Ткач.

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Данные публичных онлайн-радаров свидетельствуют, что все 5 самолетов после кражи и перерегистрации в России регулярно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более двадцати.

Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.

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