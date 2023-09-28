Китай впервые запустил линию междуморских поездов у Тайваньского пролива
28 сентября Китай впервые запустил самую быструю межморскую высокоскоростную железную дорогу, соединяющую города, включая Фучжоу и Сямэнь, вдоль западного побережья Тайваньского пролива
Об этом информируют Синьхуа и Reuters.
Утром в четверг из столицы провинции Фуцзянь на востоке Китая, Фучжоу, отправился поезд-шар, открывая 277-километровую железнодорожную линию Фучжоу-Сямэнь-Чжанчжоу. Это первая в Китае скоростная железнодорожная линия, где поезда ездят по мостам через три прибрежных бухты и развивают максимальную скорость 350 км/ч.
Время путешествия между Фучжоу и Сямэнем, который является экономическим центром и популярным туристическим направлением, сократится до менее чем часа.
Проект железной дороги разработала компания China Railway Siyuan Survey and Design Group Co Ltd.
К 2022 году в Китае было 42 тыс. км высокоскоростных железных дорог, а длина высокоскоростной железной дороги, работающей с постоянной скоростью 350 км/ч, достигла примерно 3200 км по состоянию на июнь 2022 года.
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