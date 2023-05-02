Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия названа агрессором

Об этом стало известно из сообщения в твиттере постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

"Генассамблея 122 голосами и 5 голосами против приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы. Попытка РФ снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в ГА. Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека – РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНД, – написал Кислица.

На фото с результатами голосования видно, что он имел в виду ежегодно резолюцию A/77/L.65 о сотрудничестве ООН с Советом Европы. В редакции 2023 года есть упоминание о российской агрессии против Украины и Грузии.

"...учитывая, что беспрецедентные вызовы, которые сегодня стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а ранее против Грузии и прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы, требуют укрепления сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы, особенно для того, чтобы оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства, обеспечивать соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права во время военных действий, возмещать ущерб, причиненный жертвам, и привлекать к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права…» – говорится в резолюции.

Документ был принят 26 апреля.