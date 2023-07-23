Китай возобновит 15-дневный безвизовый режим для граждан Сингапура и Бурне
Китай возобновит 15-дневный безвизовый режим для граждан Сингапура и Бурней после трех лет приостановления действия виз с целью предотвращения распространения COVID-19
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что безвизовый режим будет возобновлен со среды, 26 июня. Он будет доступен для граждан Сингапура и Бурней с обычными путешествующими по делам паспортами, а также посещают достопримечательности, родственников и друзей. Также безвизовый режим будет доступен для путешествующих транзитом.
Агентство напоминает, что в декабре Китай отменил многие меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19. Только в марте страна снова начала выдавать туристические визы.
- 20 апреля стало известно, что с 29 апреля в Китай можно будет попасть при наличии только экспресс-теста на антиген коронавируса.
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