Китай возобновит 15-дневный безвизовый режим для граждан Сингапура и Бурне

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что безвизовый режим будет возобновлен со среды, 26 июня. Он будет доступен для граждан Сингапура и Бурней с обычными путешествующими по делам паспортами, а также посещают достопримечательности, родственников и друзей. Также безвизовый режим будет доступен для путешествующих транзитом.

Агентство напоминает, что в декабре Китай отменил многие меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19. Только в марте страна снова начала выдавать туристические визы.