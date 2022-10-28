Китай возмущен Путиным из-за того, что он мобилизовал коллективный Запад и рано напугал НАТО и США, - политолог Березовец
Политолог Тарас Березовец считает, что в войне РФ против Украины Китай увидел для себя возможности проверить готовность Запада и России, но итоги такой проверки оказались шокирующими для Пекина
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Путин летал на Пекинскую олимпиаду с одной целью, чтобы переговорить с Си Цзиньпином и предупредить о начале войны против Украины. То, что Китай не восхищался этой авантюрой, сразу было понятно. Пекин впоследствии увидел для себя возможности проверить готовность Запада и России , но итоги такой проверки оказались шокирующими. Китай возмущен на Путина из-за того, что он мобилизовал сегодня коллективное Запад, то есть рано напугал НАТО и США. И теперь ответ на возможные действия Китая на Тайване уже будут совсем другими", - прокомментировал политолог.
Тарас Березовец отметил, что с точки зрения Си Путин выступает тем человеком, который своей авантюрной деятельностью создал проблемы руководству коммунистической партии КНР. С точки зрения идеологии Китая, такое поведение Путина как анархиста обязательно должно быть наказано.
"Пекин выжидал свой шанс, то есть ослабление России и транзита власти, который неизбежно начнется после ухода Путина. И это окно возможностей Китай будет использовать для того, чтобы взять Россию или ее часть под собственный контроль", - отметил Березовец.
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