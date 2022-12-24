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Китай воспринял визит Медведева как приезд своего вассала, - эксперт-международник Краев

24 декабря, 2022 суббота
00:09
Мир

Россия еще больше и больше признает собственную вассальную зависимость от экономического сотрудничества с Китаем

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"У Китая есть одна четкая геополитическая позиция - все страны, которые вокруг Китая находятся должны или платить ему дань, или признавать превосходство, или быть оппонентом. Очевидно, визит Медведева Китай воспринял как приезд своего вассала. Он четко показал это по заявлениям на следующий день по сотрудничеству с Америкой и Европой. На самом деле Россия еще больше и больше признает собственную вассальную зависимость от экономического сотрудничества с КНР", - считает он.

  • 21 декабря лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины.

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Россия
Китай
Дмитрий Медведев
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