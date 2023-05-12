Об этом пишет Financial Times со ссылкой на личное письмо Борреля к министрам МИД стран ЕС.

В документе, к которому получило доступ издание, Боррель призвал стран-участниц ЕС найти последовательную стратегию по Китаю, отвечающую как росту национализма Пекина, так и усилению конкуренции между США и Китаем.

"Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сможет извлечь из этого геополитическое преимущество", - написал Боррель.

В письме Боррель также отметил готовность блока "серьезно взаимодействовать" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. Он сказал, что ЕС приветствует все искренние положительные шаги от Китая, направленные на поиск решения.