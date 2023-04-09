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Китай во время военных учений смоделировал точечные удары по Тайваню

9 апреля, 2023 воскресенье
13:05
Мир

На второй день военных учений Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации

Об этом пишет Reuters .

"Под командованием командного центра объединенных действий несколько типов подразделений совершили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающим морским акваториям и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова", - заявляет китайское государственное телевидение.

Собственные источники Reuters также сообщили, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на "иностранные военные цели" в водах у юго-западного побережья Тайваня.

В свою очередь министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье было замечено 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H-6, а также девять кораблей у острова. В министерстве отметили, что силы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности.

Министерство отмечает, что Тайвань "не будет эскалировать конфликт", но даст "должный ответ" на учения Китаю.

Также Reuters отмечает, что военный эксперт Чжао Сяочжуо сказал китайской государственной газете Global Times, что это первый случай, когда Китай откровенно говорит о моделировании атак на цели на острове.

  • Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.
Китай
Тайвань
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