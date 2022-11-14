Китай вне конкуренции: на таможне рассказали, откуда ввозят больше всего товаров в Украину в этом году
За 10 месяцев этого года в Украину импортировали больше всего товаров из Китая, Польши и Германии – чаще всего это машины и топливно-энергетические товары
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За 10 месяцев 2022 года товарооборот Украины составил $81 млрд.
В январе – октябре текущего года в Украину импортировали товаров на $44,1 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $36,9 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай ($6,6 млрд), Польша ($4,4 млрд) и Германия ($3,7 млрд).
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу ($5,7 млрд), Румынию (на $3 млрд) и Турцию ($2,4 млрд). Интересно, что, несмотря на войну в Украине, экспорт в Польшу превысил импорт из этой страны.
Больше всего импортировали в Украину машины, оборудование и транспорт (12,3 млрд), топливно-энергетические товары ($10,6 млрд) и продукцию химической промышленности ($8 млрд).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли продовольственные товары ($18,5 млрд), металлы и изделия из них ($5,4 млрд) и машины, оборудование и транспорт ($3,6 млрд).
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