Китай вместе с двумя космическими агентствами будет исследовать Луну в рамках миссии Чанье-6
Китай подписал соглашения с европейским и французским космическими агентствами о совместном исследовании Луны в рамках следующей миссии лунного зонда Чанье-6. Ее запуск ожидается в 2024 году
Об этом пишет CGTN.
Миссия Чанье-6 будет нести научные приборы, разработанные Европейским космическим агентством (ESA) и Французским национальным центром космических исследований (CNES) для фундаментальных исследований планетарной науки, а также изучение лунной почвы.
Полезной нагрузкой, разработанной Европейским космическим агентством, является анализатор отрицательных ионов, используемый для обнаружения на месте отрицательных ионов на поверхности Луны. А во Франции – детектор радона, измеряющий радон и продукты его распада на поверхности Луны для дальнейшего улучшения понимания физических свойств лунного грунта.
- Ранее сообщалось, что Китай активно развивает свою Лунную программу и имеет полную уверенность в том, что к 2030 году совершит пилотируемый полет к Луне и высадку астронавтов на ее поверхность.
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