Об этом пишет CGTN.

Миссия Чанье-6 будет нести научные приборы, разработанные Европейским космическим агентством (ESA) и Французским национальным центром космических исследований (CNES) для фундаментальных исследований планетарной науки, а также изучение лунной почвы.

Полезной нагрузкой, разработанной Европейским космическим агентством, является анализатор отрицательных ионов, используемый для обнаружения на месте отрицательных ионов на поверхности Луны. А во Франции – детектор радона, измеряющий радон и продукты его распада на поверхности Луны для дальнейшего улучшения понимания физических свойств лунного грунта.